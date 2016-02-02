فوز الأهلى وسبورتنج وهزيمة الزمالك فى اليوم الثالث لدورى السلة بشرم الشيخ

انتهى اليوم الثالث لبطولة الدورى العام لكرة السلة بشرم الشيخ، بفوز الاتحاد على الزمالك بنتيجة 80/69 فى مباراة أكثر من ممتازة، تسيدها الاتحاد من البداية وحقق الفوز الثالث له على التوالى.

كما فاز الأهلى على الجزيرة 97/91 فى مباراة ساندها الندية ولكن خبرة لاعبى الأهلى حسمت المباراة بالرميات الثلاثية.

ومباراة الجرحين حقق نادى سبورتنج أول فوز له فى الدورة المجمعة على نادى سبورتنج 70/51.

وأكد اللواء حسين رجب مدير المدينة الشبابية الرياضية أن مباريات غدا ستقام فى الثانية بلقاء الاتحاد والجزيرة ثم لقاء الزمالك والجيش فى الرابعة عصرا، لقاء سبورتنج والأهلى كان فى السادسة مساء.



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