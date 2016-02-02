هل ستعتذر نادين لبكي عن المشاركة في افتتاح فيلم محمد عساف؟

أصبحت المخرجة نادين لبكي أما للمرة الثانية، بعدما وضعت في الأسبوع الماضي إبنتها " ميرون"، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية عن ظروف أنجابها.

نادين البعيدة منذ مدة عن وسائل التواصل الإجتماعي، كانت قد أعلنت ممازحة في وقت سابق أنها ستسمّي ابنتها ثورة، لأنها كانت حائرة في إختيار الإسم المناسب لطفلتها، ويبدو أنها إستقرت على إسم "ميرون".

يذكر ان نادين هي زوجة المؤلف الموسيقي خالد مزنر، ولها منه طفل أسمه وليد.

لبكي أنجزت عملاً سينمائياً جديداً يتناول قضيّة حقوق الطفل، كما بدأتُ بكتابة السيناريو فيلمها السينمائي الجديد .

ورغم ولادتها، من المقرر أن تشارك نادين لبكي في العرض الخاص لفيلم محمد عساف "طير الطاير"، الذي سيفتتح فيلمه الأول في مدينة صيدا( جنوب لبنان) في 9 شباط\فبراير الجاري، بعد أن توقع البعض اعتذارها بسبب ظروف إنجابها.

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