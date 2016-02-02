أمير طعيمة عن صورته مع شيرين: الصحافة كتبت عناوين حقيرة وهذه قصة الصورة

القاهرة_مروة عبد الفضيل

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة صورة تجمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب وهو يحتضنها في كواليس برنامج "ستار أكاديمي"، وأثارت الصورة جدلاً كبيراً وتعليقات سلبية وايجابية خاصة لشيرين التي لا تتوقف عن إثارة الجدل بسلوكها.

بعض المواقع تداولت الصورة تحت عنوان "صورة أمير طعيمة وشيرين تثير إستياء الجمهور"، وأخرى نشرت عناوين تدين شيرين وأمير، ما دفع بهذا الأخير إلى الرد، عبر حسابه الخاص على الفايسبوك حيث كتب "أنا مش ضد خالص أن الصحافة تنتقد صورة أو تعلق عليها لأن ده شيء طبيعي، لأني طالما نشرت صورة للناس بنفسي ده معناه اني متحمل مسؤولية ردود الأفعال عليها، بس أنا ضد محاولة صنع خبر من وهم و نسب رد فعل غير حقيقي للجمهور لمجرد صناعة عناوين جذابة"..

وشرح طعيمة كواليس التقاط الصورة قائلاً "بعد البرايم الأخير من ستار أكاديمي إتقابلت أنا و النجمة الكبيرة وأختي الموهوبة شيرين في الكوريدور وكان بقالنا شهور طويلة ما إتقابلناش علي غير العادة بسبب انشغالها بتصوير ذا فويس وانشغالي بستار أكاديمي، وبتلقائية اتصورنا صورة أنا شايفها طبيعية جدا بين اتنين علاقة الصداقة و الأخوة و النجاح في العمل بينهم تمتد لأكثر من ١٣ سنة".

وأكمل طعيمة "كل ده مش غريب، الغريب أن معظم الصحف نقلت من بعض خبر أن الصورة دي آثارت إستياء الجمهور في السوشيال ميديا وعناوين تانية أقل ما توصف بيه إنها عناوين حقيرة، انا نزلت الصورة علي الانستجرام و اللي شفته بعيني أكثر من ٥٠٠٠ شخص أعجبوا بالصورة في ٧٢ ساعة وأنا حاطط الصورة هنا، ومئات التعليقات الإيجابية و ما لفتش نظري أي تعليقات سلبية، جايز يكون فيه تعليقات سلبية بس من ضآلتها ما لاحظتهاش حتي،ما كنتش هستغرب لو صحفي كتب أن الصورة آثارت استيائه هو شخصيا لأن ده رأيه، بس ليه تنسب للناس رأي مش رأيهم أو علي أقل تقدير مش رأي ٩٠٪ منهم..".

ووصف طعيمة شيرين قائلا انها من أنضف و أحلي و أجدع الشخصيات اللي قابلتها في حياتي و ربنا عالم أنا بحبها قد إيه و بشوف إنها من المكاسب الكبيرة اللي كسبتها من الوسط الفني من بداية ما اشتغلت سنة ١٩٩٧

وأنهى طعيمة كلامه مفجرا مفاجأة قائلا:" اللي صور الصورة دي مراتي و هي أول واحدة نزلتها علي حسابها في الفيس بوك".