Adele تحذّر Donald Trump: لا تستعمل أغنياتي

قالت Adele للمرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية Donald Trump إنه ليس لديه الحق باستخدام أغنياتها في مسيرات حملته السياسية من دون إذنها، بعدما أبدى متابعوها غضبهم من Trump لفعلته هذه.

ونفت المغنية البريطانية أن تكون قد أعطت المرشّح الرئاسي Donald Trump الإذن باستخدام أغنياتها في حملاته الإعلامية، حيث سمح لنفسه المرشح الجمهوري الثري، المعروف بإعجابه بأعمال Adele باستعمال أغنية المغنية الشقراء Rolling In The Deep بالإضافة إلى المقطع الأول من أغنية we could have had it all لتسخين أجواء حملته الإعلامية، وكان قد استعان سابقاً بأغنية Skyfall التي غنّتها في فيلم جايمس بوند ما قبل الأخير في خطابه عن مستقبل الولايات المتحدة.

وسبق أن حضر Donald إحدى حفلات المغنية في نيويورك العام 2015، إلا أن متتبعيها أعربوا عن غضبهم من اعتماد المرشّح السياسي موسيقى نجمتهم لحملته الانتخابية، حيث غرّد أحدهم:

لا أعتقد أنه طلب إذنها،نأمل أنها ستعترض".

أخيراً، خرجت Adele عن صمتها وأوضحت أنها لا تؤيد استخدام Donald موسيقاها. وقال متحدث باسمها لصحيفة The Independent إن المغنية ترفض استخدام أغنياتها لأغراض سياسية.

