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بالصور: غادة عبد الرازق تتعرّض لحادث والكدمات تغطي جسدها

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الثلاثاء 02-02-2016 16:15

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن إصابتها أُثناء تصويرها لدورها في مسلسل"الخانكة"، حيث نشرت صورة لساقها على "أنستجرام" تبيّن إصابتها، وعلقت على الصورة قائلة " وقعت في تصوير كنت راكبة موتوسيكل دي أصغر كدمة في جسمي تخيلوا الحمد لله ربنا يستر".
مسلسل "الخانكة" يشارك في بطولته بجوار غادة كل من الفنانين قصي خولي وماجد المصري واخراج محمد جمعة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

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