أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Brad Pitt وAngelina Jolie يتسلحان لأمان منزلهما

Google+ Print

الثلاثاء 02-02-2016 17:57

كشف كل من Brad Pitt وزوجته النجمة Angelina Jolie قبل وقت عن أهمية امتلاك البنادق، واتضح أنهما يمتلكان سلاحاً استثنائياً، عبارة عن زوج مطابق من سلاح سيسكو Cisco 1911.
وفقاً لموقع Moviepilot صرّحت Angelina Jolie: "إذا اقترب أيّ شخص من بيتي محاولاً إلحاق الأذية بأطفالي، ليس لدي مشكلة في إطلاق النار عليه".
وأضافت إنها اشترت سلاحاً أصلياً من النوع نفسه الذي يستخدم في Tomb Raider لأمان المنزل، وأنها ستكون قادرة على استخدامه في حال لزم الأمر.
وقال Brad Pitt  في المقابلة نفسها، إن اقتناء الأسلحة جعله وزوجته يشعران بالأمان في منزلهما. وأضاف أن أمريكا هي دولة تقوم على الأسلحة، وأن الأسلحة موجودة في حمض الأمريكي النووي.
 وكشف Brad أنه يشعر على نحو أفضل بوجود السلاح، وأنه حصل على أول مسدس BB في حين كان لا يزال في الحضانة، وكان أول إطلاق نار له وهو في الصف الثالث، على الرغم من أنه نشأ في بيئة سليمة جداً.
وبمعرفته بحبهما للسلاح والإفصاح عن الأمر إعلامياً، قدّم  Jesse Jamesطليق النجمة العالمية Sandra Bullock مسدسين هدية لكل من نجميّ هوليوود، وأوضح  أن كلا المسدسين يتوافقان مع معايير القوانين المعمول بها، وأنهما يعملان بشكل فعّال إلى جانب جمالية التصميم، وقد نقش على مسدس Angelina  عبارة Mama Knows Best ، أما مسدس Brad فنقش عليه عبارة Big Papa.

Angelina jolie: سعيدة بسن اليأس ولا أريد أن أعود شابة

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي