Brad Pitt وAngelina Jolie يتسلحان لأمان منزلهما

كشف كل من Brad Pitt وزوجته النجمة Angelina Jolie قبل وقت عن أهمية امتلاك البنادق، واتضح أنهما يمتلكان سلاحاً استثنائياً، عبارة عن زوج مطابق من سلاح سيسكو Cisco 1911.

وفقاً لموقع Moviepilot صرّحت Angelina Jolie: "إذا اقترب أيّ شخص من بيتي محاولاً إلحاق الأذية بأطفالي، ليس لدي مشكلة في إطلاق النار عليه".

وأضافت إنها اشترت سلاحاً أصلياً من النوع نفسه الذي يستخدم في Tomb Raider لأمان المنزل، وأنها ستكون قادرة على استخدامه في حال لزم الأمر.

وقال Brad Pitt في المقابلة نفسها، إن اقتناء الأسلحة جعله وزوجته يشعران بالأمان في منزلهما. وأضاف أن أمريكا هي دولة تقوم على الأسلحة، وأن الأسلحة موجودة في حمض الأمريكي النووي.

وكشف Brad أنه يشعر على نحو أفضل بوجود السلاح، وأنه حصل على أول مسدس BB في حين كان لا يزال في الحضانة، وكان أول إطلاق نار له وهو في الصف الثالث، على الرغم من أنه نشأ في بيئة سليمة جداً.

وبمعرفته بحبهما للسلاح والإفصاح عن الأمر إعلامياً، قدّم Jesse Jamesطليق النجمة العالمية Sandra Bullock مسدسين هدية لكل من نجميّ هوليوود، وأوضح أن كلا المسدسين يتوافقان مع معايير القوانين المعمول بها، وأنهما يعملان بشكل فعّال إلى جانب جمالية التصميم، وقد نقش على مسدس Angelina عبارة Mama Knows Best ، أما مسدس Brad فنقش عليه عبارة Big Papa.

Angelina jolie: سعيدة بسن اليأس ولا أريد أن أعود شابة