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Catherine Zeta-Jones: لم أخضع لأيّة عملية تجميل.. بعد

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الثلاثاء 02-02-2016 20:20

نفت Catherine Zeta-Jones أن تكون قد خضعت الى أيّ جراحة تجميلية، ولكن اعترفت أنها لا تستبعد فعل ذلك.
في مقابلة صريحة للنجمة لمجلة Housekeeping magazine ، والتي حضرت الأسبوع الماضي العرض الأول لفيلمها الأخير Dad’s Army، وضعت الأمور في نصابها بالنسبة لحياتها الشخصية.
فعلى مدى سنوات إتُهمت Catherine، البالغة من العمر 46 عاماً، بالخضوع لعمليات تجميل لعظم الوجنة وحشو الشفة العليا ورفع الجزء العلوي من العين، وأيضاً بحقن البوتوكس، تجميل الثديين و الأنف بالإضافة الى عملية شدّ وجه صغيرة.
ردّت بطلة The Mask of Zorro على كل هذا بالقول: "خلافا لكل ما يقال، لم أعرّض نفسي للسكين لغاية اليوم. وفي حال شعرت بأنه عليّ ذلك، سأمضي قدما وأفعل ذلك."
قالت Zeta-Jones الحاصلة على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Chicago في العام 2002، في اللقاء إنه لا يجب على المرأة أن تكون ملكة جمال لتكون ممثلة، والدليل أن أدوارها اليوم مختلفة وأكثر إثارة للاهتمام.
وأضافت النجمة الهوليوودية: " لست ضدّ الجراحة التجميلية . وفي حال تشعرنا الجراحة بتحسّن نفسي، من أنا لأقول أنها خطأ؟ بالنسبة إليّ لا زلت أمارس الرياضة لإنعاش نفسيتي، من المشي على الآلة وخارج البيت، وبعدها أخضع لتمارين جسدية".

 

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