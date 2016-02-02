بالصور: مشتركة "ستار أكاديمي" حنان الخضر مصدومة من الاستقبال الذي حظيت به في المغرب

وصلت مشتركة "ستار أكاديمي" المغربية حنان الخضر ليلة أمس الاثنين إلى مطار محمد الخامس عائدة من لبنان.

وقد عجّ المطار بجمهور غفير من الفانز الذين جاؤوا من مختلف أنحاء المغرب، الأمر الذي أثار استغراب المسافرين الذين تساءلوا ترى من هذه النجمة القادمة إلى المغرب؟

ووصل المعجبون إلى باحة المطار قبل الساعة السابعة مساءً حاملين لافتات تشجيعيّة وترحيبيّة بحنان، وسط الزغاريد وفرقة موسيقيّة، الأمر الذي جعل ترتيبات أمنية تتجنّد لمنع أي تصادم أثناء خروج حنان حوالي الثانية عشر ليلاً.

وخرجت حنان من باب آخر ما جعل الفانز يحتجون وعلا الصراخ ونادى الجميع حنان، التي استقلّت سيارة ليموزين وسط حراسة مشدّدة، ليتبعها المعجبون إلى الفيلا التي ستقيم بها في الدار البيضاء لاستقبال الزوار والمهنئين.

وكان في استقبال حنان أيضاً زميلتها المغربية سكينة شكاوي التي سبق أن شاركت معها بنفس البرنامج هذا العام.

والد حنان محمد الخضر عبّر لـ"سيدتي نت" عن فرحته بابنته دون أن ينفي أنّه في البداية رفض مشاركتها في البرنامج، لكنّه اعتبر أنّ حنان مثّلت المغرب أحسن تمثيل والدليل هذا الجمهور الذي جاء من أجلها.

و قال إنّه لن يمنع الانتقادات لأنّ إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك.

وبالفعل لحق المعجبون حنان إلى الفيلا فتأثّرت بكل هذا الحب الذي اعتبرته تاجاً على رأسها، حيث قالت إنها لم تكن تنتظر كل هذه المحبة والاستقبال الحاشد.

وتابعت قائلة إنّهم "ليسوا فانز هؤلاء عائلتي".

يذكر أنّ حفل استقبال ستقيمه عائلة حنان اليوم الثلاثاء مساءً على شرف المعجبين، الذين يريدون لقاء حنان والتعبير لها عن محبتهم.

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