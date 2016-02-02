تعرف على فيروس زيكا

فيروس زيكا هو ميكروب قديم تم التعرف عليه للمرة الأولى فى غابات أوغندا عام 1947، وينتقل إلى الإنسان بواسطة لدغات البعوض مثل البعوضة الزاعجة المصرية، والتى سميت بذلك لأنه تم اكتشافها للمرة الأولى فى مصر ، ومن أبرز أعراضه: الحمى والطفح الجلدى وآلام المفاصل والتهاب ملتحمة العين.

الخطير أن أعراض فيروس زيكا لا تظهر إلا على 20% من الأشخاص المصابين به، أى أن 80% من المرضى المصابين به لا يمكن اكتشاف إصابتهم بالمرض لعدم ظهور الأعراض عليهم، وكما أن المرض لا يوجد مصل للوقاية منه أو علاج دوائى للقضاء عليه.

وحال تعرض الشخص المريض بالفيروس للدغة البعوض خلال أسبوع من الإصابة فإن المرض قد ينتقل بعد ذلك لعشرات الأشخاص، والتهديد الأكبر للمرض يحدث حال تعرض السيدات الحوامل للدغات بعوض زيكا لأنه يسبب تشوهات المواليد.

جدير بالذكر أن الموجة الأخيرة من فيروس زيكا قد بدأت فى البرازيل فى شهر أكتوبر الماضى، وأوصت الكثير من المنظمات الصحية العالمية بمنع السيدات فى المناطق الموبوءة من الحمل حتى عام 2018.

كما لجأت الكثير من السيدات فى البرازيل ودول أمريكا اللاتينية للإجهاض غير الشرعى خوفاً إصابة أجنتهن بالتشوه، وساهم ذلك فى ارتفاع معدلات الوفاة بين الأمهات فى البرازيل.

>كما أن هناك مخاوف من إقامة دورة الألعاب الاوليمبية فى ريودى جانيرو بالبرازيل خلال هذا العام خوفا من انتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بمصر، فقد كشفت وزارة الصحة المصرية أن البعوضة الزاعجة المسببة لفيروس زيكا توجد فى مصر بالفعل، ولكن لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، ولذا يجب على الحكومة المصرية رفع حالة الطوارئ وتشديد إجراءات الحجر الصحى لمنع دخول أى مصابين بالمرض إلى مصر مع ضرورة مكافحة البعوض ورش الأماكن التى يتجمع بها, وتشديد الرقابة على المطارات والوافدين من الدول المصابة.