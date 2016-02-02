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مقتل ناشط فلسطينى فى انهيار نفق وسط قطاع غزة

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مقتل ناشط فلسطينى فى انهيار نفق وسط قطاع غزة مقتل ناشط فلسطينى فى انهيار نفق وسط قطاع غزة
أعلن مصدر طبى فلسطينى الثلاثاء عن مقتل ناشط فلسطينى فى حادث عرضى فى حين أكد شهود عيان أنه قتل فى انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة فى غزة لفرانس برس "استشهد الشاب أحمد حيدر الزهار، 23 عاما، فى حادث عرضى بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة" ولم يفصح عن طبيعه الحادث.

وأفاد شهود عيان ومصادر فلسطينية أن فلسطينيا واحدا على الاقل قتل فى انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية وسط غرب قطاع غزة قرب الساحل.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة واجهزة الامن التابعة لحماس فرضت طوقا امنيا على المنطقة ومنعوا الناس والصحافيين من الوصول إلى المكان.

ولم يعلن اى فصيل فلسطينى عن الحادث ولم يعرف لاى فصيل ينتمى الناشط.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس اعلنت الاسبوع الماضى عن مقتل سبعة من عناصرها فى انهيار نفق فى شمال شرق غزة ليل الثلاثاء الاربعاء.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة المحاصر بشكل محكم من اسرائيل، فى حين تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد منه إلى خارج اسرائيل فى رفح. ويحفر المقاتلون والناشطون الفلسطينيون انفاقا فى القطاع يستخدمونها من اجل تنفيذ هجمات على الاسرائيليين، وكذلك من اجل نقل اسلحة ومؤن.
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مصر 365