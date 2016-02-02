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برلمان العاصمة الليبية يقيل عشرة أعضاء وقعوا على اتفاق الامم المتحدة

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برلمان العاصمة الليبية يقيل عشرة أعضاء وقعوا على اتفاق الامم المتحدة برلمان العاصمة الليبية يقيل عشرة أعضاء وقعوا على اتفاق الامم المتحدة
أقال المؤتمر الوطنى العام، البرلمان غير المعترف به دوليا فى العاصمة الليبية، الثلاثاء، عشرة من اعضائه على خلفية توقيعهم فى ديسمبر الماضى على اتفاق للسلام باشراف الامم المتحدة، بحسب ما أعلن نائب رئيس المؤتمر.

وقال عوض عبد الصادق فى مؤتمر صحافى عقب جلسة للمؤتمر "تم طرح إقالة بعض الاعضاء الذين شاركوا فى التوقيع على الاتفاق السياسي"، مضيفا انه تقرر "اقالة بعض الاعضاء" الذين بلغ عددهم عشرة، وفقا لمسؤول فى ادارة الاعلام فى المؤتمر.
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