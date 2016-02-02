الفاشينيستا أوليفيا باليرمو تلهم إطلالتك العصرية 

عرفت الفاشينيستا أوليفيا باليرمو Olivia Palermo بإطلالاتها العصرية وتنسيقاتها الجريئة، فمن الممكن أن نرى منها إطلالةً بتنسيق عصري غير متوقع ومع ذلك تحسن ارتداءه على أكمل وجه. لذلك وجدنا أنها يمكن أن تكون ملهمتك لتنسيق إطلالتك المقبلة.

تتميز اختيارات أوليفيا باليرمو بخروجها عن المعتاد وابتعادها عن حدود الملل، فنجدها مرّةً ترتدي المعطف كالفستان، أو تنورة كفستان قصير، وهذا ما أكسبها شهرةً واسمًا بارزًا في مجال الموضة والأزياء، وقد تألقت مؤخرًا أثناء حضورها عروض أسبوع الموضة في باريس بأجمل الإطلالات، فارتدت فستانًا عوديًّا ناعمًا نسقته مع حقيبة جلدية خضراء فكانت إطلالاتها فخمة وأنيقة، بينما اختارت إطلالةً شتويةً عصريةً من فالنتينو Valentino في إطلالة أخرى.

كما حضرت الفاشينيستا المتألقة حفل Golden Globes هذا العام فكان اختيارها للسجادة الحمراء أنيقًا ومميّزاً مثلما عودتنا، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بألوان متميزة نسقته مع عقد ذهبي بتصميم أنيق.

وحتى في إطلالاتها اليومية بالجينز تحرص أوليفيا على إضافة لمستها الأنيقة لكل إطلالة، فترتدي حذاءً ملونًا بطبعات لافتة مع إطلالتها البسيطة وتدمج بين الطبعات المتشابهة لتبتعد بإطلالاتها عن الملل والرتابة .

جمعنا لك مجموعةً متميزةً من آخر إطلالات أوليفيا باليرمو، فشاهديها واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.