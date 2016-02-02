الجزمة العالية موضة هذا الموسم.. فكيف تختارينها؟

في كل موسم، تظهر عدة صيحات في عالم الموضة؛ بعضها يكون جديداً ومبتكراً، وبعضها يكون كلاسيكياً، لكن يُعاد تقديمه بطرق حديثة، فنعشق بعض هذه الصيحات، فيما بعضها الآخر لا نطيق ارتداؤه أو اعتماده. لكن صيحة جديدة قد أحبّتها الفتيات، واتفقن عليها، وهي صيحة الجزمة العالية التي تصل إلى أعلى الركبة.

حقائب فاخرة للسهرات تشبه التحف الفنية في تصميماتها!

فهذه الصيحة أنيقة وجميلة، وتجمع بين النمط العصري والنمط الكلاسيكي، بالإضافة إلى أنها تُناسب مختلف النساء، على اختلاف أعمارهن وأشكالهن.

تتعدّد بشكل كبير طرق انتعالها وتنسيقها، وبالإمكان أن تبدو رائعة مع الفستان القصير، أو مع التنورة الضيّقة، أو حتى مع التنورة الواسعة أو تلك ذات الكشاكش، كما أنها مثالية مع السراويل الضيقة من الجينز أو من القطن.

وتحت هذه الصيحة، هناك التصميمات الكاجوال اليومية من دون كعب، أو التصميمات الرسمية ذات الكعب العالي، وقد صنعت إما من الجلود الطبيعية الفاخرة، وإما من أقمشة مختلفة كالمخمل، وغيره… وقد قدّمت معظم دور الأزياء العالمية تصميمات من هذا النوع من الجزمات، منها: "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، و"سانت لوران" Saint Laurent، و"جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، و "شارلوت أوليمبيا" Charlotte Olympia، و"جيمي تشو" Jimmy Choo، و"كالفين كلاين" Calvin Klein وغيرها…

وعلى ما يبدو، فإنّ هذه الصيحة، وهذا النوع من الأحذية، سيبقيان في الموضة لعدّة سنوات مُقبلة؛ ولذلك ننصحك باقتناء قطعة مميزة منها بلون حيادي كالأسود، أو الرمادي، أو البيج، لتتألقي بأجمل أسلوب يجمع بين الأناقة الطاغية والعصرية الجذابة.

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