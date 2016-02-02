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مقتل طيار أردني وإصابة آخر في تحطم مروحية تابعة للأمن العام بـ«الأردن»

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مقتل طيار أردني وإصابة آخر في تحطم مروحية تابعة للأمن العام بـ«الأردن» مقتل طيار أردني وإصابة آخر في تحطم مروحية تابعة للأمن العام بـ«الأردن»

أرشيفية

قُتل طيار أردني وأصيب زميله في سقوط مروحية تابعة للأمن العام بمنطقة زي شمالي مدينة السلط الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إنه نقل الطيار المصاب إلى مسشتفى الحسين الحكومي بالسلط، حيث وصفت حالة الأخير بالحرجة.

وأضاف أن سقوط المروحية حدث خلال قيامها بطلعة تدريبية ليلية قرب منطقة زي بمدينة السلط.

وحضر إلى موقع سقوط المروحية عناصر من سلاح الجو الملكي والأمن العام والأجهزة المختصة، إلى جانب أدلة المختبرات الجرمية، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيق بملابسات الحادث وأسبابه.

 

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