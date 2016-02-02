وكيل مديرية الصحة بـ«أسيوط» : لا قلق من عدوى أنفلونزا الطيور

قال الدكتور رأفت عوض وكيل مديرية الصحة بأسيوط، إن باقي الـ13 حالة المصابين بأنفلونزا الطيور لم يدخلوا مستشفى الصدر بالمحافظة، وإنما كانوا في مستشفيات جامعة أسيوط.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، لدينا فرق تقصي وترصد لمرض أنفلونزا الطيور بالمحافظة ونقوم باحتجاز أي حالات اشتباه.

وأكد أنه لا قلق من عدوى أنفلونزا الطيور بمستشفى صدر أسيوط والحالات المصابة يتم عزلها، موضحا أنه في حالة زيادة عدد الإصابة بأنفلونزا الطيور يتم إنشاء قسم لعزل المرضى المصابين بكل مستشفى.

> وتابع وكيل مديرية الصحة بأسيوط قائلا: لدينا كميات كافية من عقار التامفلو لعلاج أنفلونزا الطيور، وتعليقًا على هروب بعض المرضى، قال إنه هناك بعض المرضى أو حالات الاشتباه يقومون بالخروج من المستشفى خوفا من الإجراءات المتبعة.

> ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد حالات إصابة بانفلونزا الخناير، والطيور اختفت منذ 6 أشهر وحتى الآن.

وأكد خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين أن 80% من حالات الإصابة بانفلونزا الطيور بيتم شفاءها نهائيا، ولا توجد أنفلونزا الطيور في مصر منذ شهر يونيو 2015.