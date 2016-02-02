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بالفيديو – صلاح يقدم هديتين لمايكون والشعراوي.. والثنائي يهدر أمام المرمى المفتوح

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بالفيديو – صلاح يقدم هديتين لمايكون والشعراوي.. والثنائي يهدر أمام المرمى المفتوح بالفيديو – صلاح يقدم هديتين لمايكون والشعراوي.. والثنائي يهدر أمام المرمى المفتوح

قدم محمد صلاح نجم روما فرصتين سهلتين لمضاعفة نتيجة روما أمام ساسولو في الجولة 23 للدوري الإيطالي لكن زميليه رفضا التسجيل.

وخلال دقيقة واحدة صنع صلاح الفرصتين التي أهدرهما مايكون وستيفان الشعراوي.

ففي الدقيقة 31 انطلق مايكون من قبل منتصف الملعب بسرعته نحو مرمى ساسولو.. صنع ثنائية مع صلاح الذي مهدها وجعل الظهير البرازيلي منفردا تماما، لكنه سدد بسن الحذاء بشكل غريب.

شاهد فرصة مايكون

وفي الدقيقة 32 انطلق صلاح من الجبهة اليمنى ومرر عرضية وصلت للشعراوي والمرمى خالي تماما من الحارس لكن المهاجم صاحب الأصول المصرية سدد الكرة في السماء وأهدر الثاني.

شاهد فرصة الشعراوي

وكان صلاح قد سجل الهدف الأول لروما.

شاهد هدف صلاح

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فيديو اليوم السابع

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