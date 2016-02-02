تسمم 12 راكبًا من ركاب قطار قادم من أسوان ونقلهم إلى مستشفى سوهاج العام‎

نقلت 5 سيارات اسعاف 12 راكبًا من ركاب القطار رقم 211 القادم من أسوان إلى القاهرة لمستشفى سوهاج العام، أثناء توقف القطار بمحطة سوهاج عقب إصابتهم بحالة تسمم غذائي وتدهور حالتهم الصحية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مامور قضائي سوهاج يفيد نقل 12 راكب قادمون من أسوان على متن القطار رقم 211 بعد اصابتهم بحالة تسمم غذائى فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن الركاب قد تناول وجبة غذائية داخل أحد المطاعم العائمة بأسوان وتدهورت حالتهم الصحية أثناء الرحلة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيد للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.