لجنة إعداد لائحة مجلس النواب تقرر زيادة اللجان إلى 28 وتستحدث لجنة لمكافحة الفساد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال اجتماع اليوم الثلاثاء من مناقشة مواد اللائحة، على أن تقوم لجنة الصياغه على مدار اليومين القادمين بالانتهاء من الصياغة الخاصة بالمواد وإرسالها لأعضاء اللجنة تمهيداً لإقرارها يوم السبت المقبل. وأضاف أبو شقة، أنه تم الاتفاق على زيادة عدد اللجان إلى 28 لجنة بدلأً من 19 لجنة فى اللائحة القديمة، وذلك بفصل لجنة الثقافة عن الإعلام ليكون لكل منهما لجنة مستقلة، وفصل لجنة الصناعة عن الطاقة بحيث تسمى الأخيرة بلجنة “الطاقة والبيئة”. وتابع أبو شقة، أنه تم التوافق على استحداث لجنة تسمى “النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”، مع عودة لجنة الشكاوى إلى المقترحات.