ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الأثار بقنا‎

تمكنت شرطة السياحة والآثار بقنا من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الأثار بقرية الدير الغربي بمركز قنا.

حيث تلقى العميد أبوالحجاج كمال، مفتش مباحث الآثار بقنا والأقصر، إخطارًا بضبط كل من «أحمد. ق .أ»، 15 سنة، مقيم قرية الدير الغربي، و«أحمد .م .د»، 14 سنة، و«عصام الدين .س .س»، 34 سنة، ومقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة، و«لؤى .ج .ي »، 33 سنة، ومقيم منفلوط أسيوط ، أثناء تواجده بمنزل المدعو « قناوي .أ »، أثناء قيامهم بحفر حفرة قطرها 2متر وبعمق 6 أمتار بها سراديب محفورة بمنطقة الدير الغربي بمركز قنا.

كما تم ضبط أدوات​ ​ الحفر​، واعترف المتهمين خلال التحقيقات بأنهم كانوا ينقبون عن الأثار، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.