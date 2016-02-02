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سائحين يستكملا رحلتيهما لقنا بدراجات بخارية قادمين من سوهاج

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سائحين يستكملا رحلتيهما لقنا بدراجات بخارية قادمين من سوهاج سائحين يستكملا رحلتيهما لقنا بدراجات بخارية قادمين من سوهاج

استكمل سائحين تايوانيين، رحلتهما إلى محافظة قنا، قادمين من معبد أبيدوس بمحافظة سوهاج، يستقل كل منهما دراجة بخارية، وسط حراسة أمنية مشددة  .

ووصل السائحين إلى نقطة تفتيش مصنع السكر بدشنا حيث كان في استقبلاهما، أفراد الشرطة  بالكمين وقدم لهما الشراب والطعام، استعدادًا لتسليمهما، لقوة أمنية من مركز قنا، ليصاحبهما خلال رحلتهما إلى معبد دندرة.

وأفاد مصدر أمني ، أن السائحين يزورون المعابد الاثارية  مستقلين الدراجات البخارية، وأنهم سوف يبيتون في فندق بمدينة قنا، وفي طريقهما وبعدها يستكملون رحلاتهما إلى محافظة الأقصر .
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