«هاني عادل» يحكي قصص وأسرار أغنياته في «معكم مني الشاذلي»

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي في حلقة خاصة الخميس المقبل من برنامج “معكم مني الشاذلي ” المطرب والملحن هاني عادل في ظهور خاص تحدث فيه لأول مرة عن نشأته بحي عابدين وعلاقته بفرقة وسط البلد .

> وحكي عادل خلال اللقاء عن قصة عدد من أغنياته الشهيرة وسبب قيامه بطرح تلك الأغنيات للجمهور ومنها أغنية “تتجوزيني” و”الحظر يابيبي ” و”سوف أحكي عنكي”.

> وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا بين هاني عادل والجمهورمع أداء أغنياته وروي عادل قصة تعلمه اللغة الإنجليزية وسبب إصراره علي إتقانها والمكان الذي رفضه لعدم إلمامه بها ثم عاد إليه نجما بعد ذلك .

وتحدث هاني عادل عن قصة اشتراكه في مسلسل تحت السيطرة والشخصية الحقيقية التي استلهم منها أداء دوره وحكاية صديقه التي قرر صناع العمل ضمها لمشاهد المسلسل بالإضافة لسبب دعمه لمستشفي “بهية” لعلاج مرضي السرطان” وسر الإبتسامه التي لم تفارق وجه والدته أثناء مرضها .

وكشف عادل عن علاقته بالجيتار صديقه المقرب وهوايته في اقتناء الجيتارات القديمة وأوضح سبب إقلاعه عن التدخين بعد 20 عاما ومن كان أول من علمه التدخين .

وتتضمن الحلقة ظهور أصحاب مبادرة 10 قري خالية من فيروس سي وحكايات المرضي المتعافين من المرض بالإضافة لفقرة خاصة عن الإحتفال بمرور 50 عاما علي إنقاذ معبد أبو سمبل من الغرق ومعلومات ومشاهد وصور تعرض لأول مرة عن معجزة نقل المعبد من مكانه القديم حتي لا تغرقه مياه السد العالي .