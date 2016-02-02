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ارتفاع معدلات تدخين الشيشة بين النساء والشباب يسبب السرطان المبكر وعودة الربو

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ارتفاع معدلات تدخين الشيشة بين النساء والشباب يسبب السرطان المبكر وعودة الربو ارتفاع معدلات تدخين الشيشة بين النساء والشباب يسبب السرطان المبكر وعودة الربو
أمراض الجهاز التنفسى من الأمراض الخطيرة والمهددة لاستمرار الحياة، وبالطبع فاستنشاق الهواء الملوث والتدخين من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض الجهاز التنفسى والرئة.

فى البداية يؤكد دكتور محمد أنور سليمان أن مخاطر التدخين وآثاره السلبية أمر معروف منذ سنوات طويلة، لكن فى تنتشر تلك الآثار بشكل خاص بين فئات عمرية صغيرة، نتيجة لانتشار تدخين الشيشة بصورة مفرطة فى السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل عاملاً مساعدًا وبقوة فى انتشار أمراض وأورام الجهاز التنفسى وسرطان البروستاتا والبنكرياس وخاصة مع دخول شرائح جديدة إلى لفئة المدخنين كالنساء والشباب صغار السن، وهو من أهم العوامل التى ساهمت بصورة كبيرة فى انتشار أنواع معينة من الاورام، فى مصر.

ويضيف أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة أن انتشار تدخين الشيشة تحديدًا فى مصر ساهم أيضًا فى انتشار الحالات المصابة بمرض الربو، وهى ظاهرة لافتة بدأ ملاحظتها فى العشر سنوات الأخيرة تحديدًا، ويجب دراستها والعمل على علاجها بصورة مبكرة.
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