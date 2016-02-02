تخفيف حكم الإعدام إلى السجن بحق شاعر فلسطينى اتهم بالردة فى السعودية

خففت محكمة أبها فى جنوب غرب السعودية الثلاثاء حكم الإعدام الذى أصدرته بحق الشاعر الفلسطينى أشرف فياض بعد إدانته بالردة.

وقال المحامى عبد الرحمن اللاحم الذى استأنف حكم الإعدام فى تغريدة على تويتر أن المحكمة قررت "الرجوع عن الحكم السابق القاضى بقتل المتهم بحد الردة" وحكمت عليه بالسجن 8 سنوات، وبالجلد 800 جلدة متفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة.

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