فتحي مبروك: الأهلي أقرب للفوز بالقمة

هل ستختار في الهجوم: محمود الخطيب أم حسام حسن أم خالد بيبو لو سألناك عن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الأهلي؟

ستختار الثلاثي؟ إذن بالتأكيد ستتقلص خياراتك في وسط الملعب. فانتبه لأن هناك اختيارات عديدة عليك التروي وأنت تفكر فيها مثل صالح سليم ومحمد أبو تريكة وطاهر أبو زيد ومصطفى عبده وزيزو وغيرهم.

أهلا بك في فريق الأحلام.

FilGoal.com يقدم لعبة تفاعلية جديدة يمكنك من خلالها اختيار أفضل 11 لاعبا في تاريخ الأهلي من وجهة نظرك.

مع اقتراب قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، من يستحق أن يكون ضمن التشكيل الأفضل لكل فريق من قطبي الكرة المصري؟

يقدم FilGoal.com الآن لك الفرصة لتختار فريق أحلام الأهلي، وبعد قليل ستكون مطالبا باختيار فريق الزمالك التاريخي.