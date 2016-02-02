طارق يحيى لـ في الجول: لم أوجه أي ألفاظ للحكم ليتم إيقافي مباراة

أكد طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش عزمه على تقديم تظلم عن طريق ناديه ضد عقوبة إيقافه لمدة مباراة عقب الأحداث الخاصة بمباراة المصري البورسعيدي في الجولة 16 للدوري المصري.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد مباراة المصري والجيش التي انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين، مما استوجب إيقاف طارق يحيى وثنائي الفريق أحمد عيد عبد الملك أربع مباريات وأوسو كونان مباراتين.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "ستتظلم إدارة النادي ضد عقوبة الإيقاف لمدة مباراة.. لم أوجه أي ألفاظ إلى الحكم سواء قبل أو بعد المباراة".

وأضاف "لا أعرف سببا حقيقيا لإيقافي لمدة مباراة. لم أتحدث نهائيا مع الحكم رغم أن قرار الإيقاف صدر لأنني اعترضت على الحكم".

ويغيب طارق يحيى عن مواجهة الجيش وسموحة في الجولة 17 من الدوري المصري.