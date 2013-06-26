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دارين حمزة تشارك في إطلاق فيلمها "بيترويت" في أميركا

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دارين حمزة تشارك في إطلاق فيلمها "بيترويت" في أميركا دارين حمزة تشارك في إطلاق فيلمها "بيترويت" في أميركا

كتب : هشام أمين الأربعاء 26-06-2013 15:59

تحضر غدا الخميس، الفنانة اللبنانية دارين حمزة العرض الأول لإطلاق فيلمها Betroit في ديترويت مع مخرج الفيلم عادل سرحان.

وستشمل العرض الاًول للفيلم في صالات ديترويت، على أن يتم توزيع الفيلم على عدد كبير من الصالات في عدد من الولايات الأميركية، بعد النجاح الذي حققه الفيلم في بيروت، وكان استمر في معظمها لأكثر من 7 أسابيع متتالية.

بيترويت بطولة دارين حمزة وحسن فرحات، وعدد من نجوم السينما من مختلف الجنسيات، وهو أول فيلم لبناني يُعرض في أميركا للجاليات اللبنانية والعربية المقيمة هناك.

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