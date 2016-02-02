الغندور: مايوكا ' الأقل من العادي ' لم يقنع لاعبي الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق إن إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأبيض المنضم حديثا إنه لم يقدم ما يقنع زملائه في الفريق حتى الآن.

وانتقل مايوكا للزمالك من ميتز الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا بعد رحلة احتراف كان أبرزها ساوثامبتون الإنجليزي وسوشو الفرنسي.

وأضاف الغندور أثناء تحليله عبر قناة ON TV يوم الثلاثاء "مايوكا كان هداف بطولة أمم إفريقيا مع زامبيا.. ثم خاض تجربة احتراف في إنجلترا عبر بوابة ساوثامبتون. لم يشارك فرحل إلى سوشو معارا، لم يتألق فانتقل إلى ميتز".

وتابع "ميتز درجة ثانية في فرنسا أضعف كثيرا من الدوري المصري لأننا نصنع (بروباجاندا) حول هذه القصة".

وأشار الغندور "المعلومات التي تصلني أن بعض اللاعبين يقولون أن مايوكا لاعب عادي وأقل من العادي.. لعب مباراة إنبي لم يصنع شيء".

وأتم "لابد أن تفكر في مؤشرات اللاعب.. أدائه غير مستقر، وعموما سنراه غدا أمام الإسماعيلي".