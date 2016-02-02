أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الغندور: مايوكا ' الأقل من العادي ' لم يقنع لاعبي الزمالك

Google+ Print
الغندور: مايوكا ' الأقل من العادي ' لم يقنع لاعبي الزمالك الغندور: مايوكا ' الأقل من العادي ' لم يقنع لاعبي الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق إن إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأبيض المنضم حديثا إنه لم يقدم ما يقنع زملائه في الفريق حتى الآن.

وانتقل مايوكا للزمالك من ميتز الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا بعد رحلة احتراف كان أبرزها ساوثامبتون الإنجليزي وسوشو الفرنسي.

وأضاف الغندور أثناء تحليله عبر قناة ON TV يوم الثلاثاء "مايوكا كان هداف بطولة أمم إفريقيا مع زامبيا.. ثم خاض تجربة احتراف في إنجلترا عبر بوابة ساوثامبتون. لم يشارك فرحل إلى سوشو معارا، لم يتألق فانتقل إلى ميتز".

وتابع "ميتز درجة ثانية في فرنسا أضعف كثيرا من الدوري المصري لأننا نصنع (بروباجاندا) حول هذه القصة".

وأشار الغندور "المعلومات التي تصلني أن بعض اللاعبين يقولون أن مايوكا لاعب عادي وأقل من العادي.. لعب مباراة إنبي لم يصنع شيء".

وأتم "لابد أن تفكر في مؤشرات اللاعب.. أدائه غير مستقر، وعموما سنراه غدا أمام الإسماعيلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع