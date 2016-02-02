ماتفرحش لو خسيت فجأة.. التليجراف: فقدان الوزن المفاجئ علامة على الخرف

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن فقدان الوزن فى منتصف العمر علامة على أول طريق الخرف.

ووجد العلماء عبر الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الأشخاص بين منتصف العمر إلى سن 70 عامًا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضعف الادراكى المعتدل (MCI) الذى يسبب مشاكل فى الذاكرة والتفكير.

وأوضح الباحثون أن الضعف الادراكى المعتدل “MCI” هو مرحلة مبكرة من الخرف، وهناك حوالى 15 %من الأشخاص حول العالم يصابون بهذا المرض كل عام.

وأوضحت دراسة أجرتها مؤسسة مايو كلينيك الأمريكية، أن الأشخاص الذين فقدوا أكثر من 11 كيلو من وزنهم على مدى فترة أربع سنوات كانوا أكثر عرضة لتطوير الخرف بنسبة 24%.

وأضاف كبير الباحثين الدكتور روبرتس، أستاذ المخ والأعصاب بولاية فلوريدا الأمريكية، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن خسارة الوزن الكبيرة فى منتصف العمر علامة بارزة لحدوث الخرف، وقد نشر البحث مؤخرًا فى مجلة JAMA لطب الأعصاب.