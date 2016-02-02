أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ماتفرحش لو خسيت فجأة.. التليجراف: فقدان الوزن المفاجئ علامة على الخرف

Google+ Print
ماتفرحش لو خسيت فجأة.. التليجراف: فقدان الوزن المفاجئ علامة على الخرف ماتفرحش لو خسيت فجأة.. التليجراف: فقدان الوزن المفاجئ علامة على الخرف
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن فقدان الوزن فى منتصف العمر علامة على أول طريق الخرف.

ووجد العلماء عبر الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى صحيفة "التليجراف" البريطانية أن الأشخاص بين منتصف العمر إلى سن 70 عامًا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضعف الادراكى المعتدل (MCI) الذى يسبب مشاكل فى الذاكرة والتفكير.

وأوضح الباحثون أن الضعف الادراكى المعتدل “MCI” هو مرحلة مبكرة من الخرف، وهناك حوالى 15 %من الأشخاص حول العالم يصابون بهذا المرض كل عام.

وأوضحت دراسة أجرتها مؤسسة مايو كلينيك الأمريكية، أن الأشخاص الذين فقدوا أكثر من 11 كيلو من وزنهم على مدى فترة أربع سنوات كانوا أكثر عرضة لتطوير الخرف بنسبة 24%.

وأضاف كبير الباحثين الدكتور روبرتس، أستاذ المخ والأعصاب بولاية فلوريدا الأمريكية، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن خسارة الوزن الكبيرة فى منتصف العمر علامة بارزة لحدوث الخرف، وقد نشر البحث مؤخرًا فى مجلة JAMA لطب الأعصاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365