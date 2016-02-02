تأجيل محاكمة يوسف والى وحسين سالم وآخرين بقضية أرض البياضية لـ«3أبريل»

أرجأت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية ” لجلسة 3 أبريل للاطلاع على المستندات.

ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم – هارب – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.