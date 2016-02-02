بالصور.. ضبط 259 طربة حشيش و2 كيلو أفيون و12 ألف قرص مخدر بسوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منذ قليل، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، بإشراف اللواء أحمد الفولى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، عن إحباط أكبر عملية ترويج للأقراص والمواد المخدرة والذخائر تم جلبها من محافظات الوجه البحرى لترويجها بمحافظات الصعيد، حيث تم ضبط 259 طربة حشيش، و2 كيلو أفيون و12 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش، و418 طلقة حية مختلفة الأنواع وطبنجة 9 ملى غير مرخصة.



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الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء محب حمزة مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام تاجر يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بجلب كميات كبير من المواد والأقراص المخدرة من محافظات الوجه البحرى، وقيامه بتجهيزها وإعدادها داخل منزله تمهيد لترويجها وتوزيعها على تجار التجزئية بمحافظات الوجه القبلى خاصة سوهاج وقنا.



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مساعد وزير الداخلية للجنوب ومدير أمن سوهاج ومدير مباحث المديرية ومفتش الأمن العام

وعلى الفور تم تتبع خط سير المتحرى عنه ووضع خطة بحث أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وكان من أهم بنود الخطة ترك المتهم حتى يطمئن ويستقر بمسكنه وبحوزته شحن المواد المخدرة، وتحديد موعد قيام أعوان التاجر بتقطيع وتجزئة المواد المخدرة تمهيدا لتوصيلها للتجار.



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المتهمان بعد القبض عليهما وبحوزتهما طرب الحشيش والأقراص المخدرة والذخائر

وتم إسناد عملية إلقاء القبض على المتهم وأعوانه للرائد أحمد المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرواد إبراهيم أمان ومحمد صلاح وشهاب جابر ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع النقيب المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن النقيبان مصطفى الشندويلى ومحمد أبو النجا ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مدعومان بمجموعات قتالية وتمت مداهمة منزل المتحرى عنه "منصور.م.م"، وشهرته فرحات الشربينى، الذى لاذ بالفرار، بينما تم ضبط "على.خ.م" 38 سنة عاطل، و"محمد.ص.أ.م" 19 سنة عاطل، يقيمان بناحية بنى عمار دائرة مركز طهطا أثناء عملية تجهيز وتقطيع المواد المخدرة، وتم ضبط 259 طربة حشيش وزنت 45 كيلو جراما، و2 كيلو جرام من خام الأفيون، و12 ألف قرص من مخدر الترامادول والتامول، وبندقية خرطوش و86 طلقة من ذات العيار، و350 طلقة حية مختلفة الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى طبنجة 9 ملى من ذات العيار.



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مدير أمن سوهاج ومساعد الوزير والمضبوطات بمديرية الأمن

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا أن المضبوطات تخص المتهم الهارب، وأن كل مهمتهم عملية التقطيع والتجهيز، تم تحرير محضر بالواقعة وتولى المستشار محمود الخامس، مدير نيابة طهطا، بإشراف المستشار هانى الجوهرى المحامى العام التحقيق فى الواقعة.