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مصطفى بكرى: أعضاء بـ«دعم مصر» عرضوا الانسحاب وتشكيل ائتلاف جديد

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مصطفى بكرى: أعضاء بـ«دعم مصر» عرضوا الانسحاب وتشكيل ائتلاف جديد مصطفى بكرى: أعضاء بـ«دعم مصر» عرضوا الانسحاب وتشكيل ائتلاف جديد

2 فبراير 2016 | 9:27 مساءً

كشف الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن عددا كبيرا من زملائه فى ائتلاف دعم عرضوا عليه الانسحاب وتشكيل ائتلاف جديد، ولكنه رفض. وقال “بكرى” فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “لن أسمح بانسحاب أحد من أجل تكوين ائتلاف جديد، وأريد أن يقوى الائتلاف ويتماسك ويتفاعل داخل البرلمان وهذا شىء يسعدنى”. وأكد أن ائتلاف دعم مصر كان ضرورة موضوعية لتماسك مجلس النواب وانعقاده، لافتًا إلى أنه واجه التجاهل من قبل قيادات الائتلاف. وتابع: “لم تتم دعوتى لآخر أربعة اجتماعات، وكان هناك تجاهل تام تمهيداً للفصل”، مستطرداً :”فضلت الاستقالة من الائتلاف دعم مصر خوفا عليه من التفكك والتفتت، والانسحاب لا يعنى القطيعة ولكنه يجنب حدوث أزمة داخلية”.

 

عاجل 2016-02-02

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