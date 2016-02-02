دراسة تكشف أضرارًا جديدة للحشيش.. يضر الذاكرة ويقلل التركيز

اكتشف الباحثون أن الأفراد الذين يتعاطون "الحشيش" بانتظام لمدة تصل إلى 25 عامًا يتذكرون كلمات أقل من غيرهم كما يقلل تركيزهم بشكل كبير.

وطبقًا لما نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل" فإن دراسة سويسرية استمرت لمدة خمس سنوات وتضمنت سلسلة من الاختبارات لتقييم القدرات المعرفية بما فى ذلك الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة.

وأجريت الدراسة على عينة من الرجال والنساء تبلغ 3500 فرد ممن بدأوا تدخين الحشيش فى سن مبكرة.

>وقام العلماء بإجراء سلسلة من الاختبارات على الذاكرة اللفظية ووجدوا أن نصف المشاركين فى البحث تذكروا كلمة واحدة من أصل قائمة بها 15 كلمة فقط، وهو دليل على ضعف ذاكرتهم وقلة تركيزهم فى قراءة الكلمات.

وأجرى العلماء إجراء اختبارات على الذاكرة والمعالجة اللفظية ووجدوا أن ما يقرب من 85% تناولوا الحشيش فترة طويلة ما أثر على ذاكرتهم.

وأوضح دكتور "أوير" أن تدخين الحشيش أثر على الذاكرة اللفظية ولكن لم يؤثر على المجالات الأخرى للوظائف الإدراكية.

كدت الدراسة أن هذا المجال يحتاج إلى المزيد من الدراسات بما فى ذلك تقييم الوظائف المتعددة للإدراك، خاصة بعد زيادة تناول "الحشيش" حتى يمكن الحد من أخطاره خاصة مع إقبال الشباب فى سن المراهقة عليه.