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تقرير في الجول – هذه هي أحلام جوارديولا في مانشستر سيتي

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تقرير في الجول – هذه هي أحلام جوارديولا في مانشستر سيتي تقرير في الجول – هذه هي أحلام جوارديولا في مانشستر سيتي

يتمنى إسلام جمال مدافع الزمالك المعار للإسماعيلي عدم مواجهة ثلاثي الهجوم الأبيض في صدام الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري مساء الأربعاء.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية، وينتظر أن يخوض إسلام جمال مواجهته ضد فريقه القديم.

وقال جمال لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "بصراحة أتمنى عدم وجود الثلاثي الهجومي للزمالك غدا خاصة باسم مرسي ومحمود كهربا وأيمن حفني.. فهم يمتلكون سرعة ومهارة فائقة بجانب طبعا مصطفى فتحي".

وأضاف "سأبدأ غدا وسأشارك في مركزي المُفضل وهو المساك.. وأتمنى تحقيق الفوز ونقاط البماراة إهدائها لخالد القماش المدير الفني ومجلس الإدارة برئاسة محمد أبو السعود".

ولعب إسلام جمال أربع مباريات هذا الموسم بواقع ثلاثة مع الزمالك وواحدة بقميص الإسماعيلي خسرها أمام وادي دجلة.

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