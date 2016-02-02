وكيله: توريه سيرحل عن مانشستر سيتي فور قدوم جوارديولا

أكد ديمتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه نجم مانشستر سيتي أن موكله سيرحل عن الفريق بسبب تولي جوسيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق في الصيف المقبل.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن رسميا أن بيب جوارديولا سيكون مدرب الفريق بدء من الموسم المقبل وأن الموسم الحالي هو آخر مواسم مانويل بيلجريني مع الفريق.

وصرح سيلوك لصحيفة "صن" الإنجليزية قائلا:"أعتقد أن يايا سوف يغادر النادي لكن قبل مغادرته أتمنى أن يفوز بالدوري وكل الكؤوس التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم".

وتابع وكيل أعمال لاعب برشلونة السابق لا تسأل إن كان بيب يحب يايا أم لا، أنتم تعرفون الحقيقة".

وأضاف"يايا فاز بكل جائزة ممكنة مع جوارديولا، هل سيفوز جوارديولا بدون يايا؟".

الجدير بالذكر أن عقد يايا توريه صاحب الـ32 عاما يتبقى به عام وحيد، كما أنه جوارديولا وافق على بيع يايا توريه لمانشستر سيتي حينما كان مدربا لبرشلونة في موسم 2010.