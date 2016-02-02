أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النني خارج قائمة أرسنال أمام ساوثامبتون

Google+ Print
النني خارج قائمة أرسنال أمام ساوثامبتون النني خارج قائمة أرسنال أمام ساوثامبتون

خرج محمد النني من قائمة مباراة فريقه أرسنال أمام ساوثامبتون التي سوف تقام يوم الثلاثاء بملعب الإمارات.

وشارك النني مع أرسنال لأول مرة أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي وخاض المباراة كاملة.

لكن قرر آرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية عدم ضمه لقائمة مباراة فريقه حيث لم يتواجد في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء.

ويستضيف أرسنال منافسه ساوثامبتون في ملعب الإمارات في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر تشك

في الدفاع: ناتشو مونريال- جابرييل باوليستا- لوران كوتشيلني- هيكتور بيلليرين

في الوسط: ماثيو فلاميني- أرون رامسي- جويل كامبل- مسعود أوزيل- أليكسيس سانشيز

في الهجوم: أوليفييه جيرو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من ديفيد أوسبينا، كيران جيبس، بير ميرتساكر، كالوم تشامبرز، فرانسيس كوكلين، أليكس تشامبرلين، وثيو والكوت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع