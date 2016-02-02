النني خارج قائمة أرسنال أمام ساوثامبتون

خرج محمد النني من قائمة مباراة فريقه أرسنال أمام ساوثامبتون التي سوف تقام يوم الثلاثاء بملعب الإمارات.

وشارك النني مع أرسنال لأول مرة أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي وخاض المباراة كاملة.

لكن قرر آرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية عدم ضمه لقائمة مباراة فريقه حيث لم يتواجد في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء.

ويستضيف أرسنال منافسه ساوثامبتون في ملعب الإمارات في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر تشك

في الدفاع: ناتشو مونريال- جابرييل باوليستا- لوران كوتشيلني- هيكتور بيلليرين

في الوسط: ماثيو فلاميني- أرون رامسي- جويل كامبل- مسعود أوزيل- أليكسيس سانشيز

في الهجوم: أوليفييه جيرو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من ديفيد أوسبينا، كيران جيبس، بير ميرتساكر، كالوم تشامبرز، فرانسيس كوكلين، أليكس تشامبرلين، وثيو والكوت.