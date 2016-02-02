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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تؤكد لعبها دورا رئيسيا فى مكافحة الإرهاب

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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تؤكد لعبها دورا رئيسيا فى مكافحة الإرهاب أخبار السعودية اليوم.. المملكة تؤكد لعبها دورا رئيسيا فى مكافحة الإرهاب
ركزت أخبار اليوم على تأكيد المتحدث الرسمى باسم الداخلية السعودية بأن المملكة لاعب رئيسى فى مكافحة الإرهاب، فيما اهتمت أخبار السعودية اليوم بانطلاق فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الوطنى للتراث والثقافة "الجنادرية 30".
>وتناولت أخبار السعودية اليوم تأكيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى أن المملكة العربية السعودية تعد لاعبا رئيسيا بالنسبة للمجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة فى التصدى لتنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت أخبار السعودية اليوم تأكيد اللواء منصور التركى أن الرياض وفرت معلومات استخباراتية ساعدت فى الحفاظ على أرواح المدنيين فى دول أخرى، مؤكدا أن المملكة لا تقوم بدورها فى حماية أمنها الداخلى فقط ولكن تساعد العالم أجمع.

وحول التهديد الذى يمثله تنظيم "داعش" فى المملكة، قال التركى إن التنظيم نفذ 15 جريمة إرهابية مختلفة العام الماضى أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدا أن الرياض ليس لديها حصانة من المشاكل التى تنتشر فى المنطقة ويجب عليها أن تقوم بمسئولياتها والحفاظ على وحدتها والدفاع عن أراضيها حتى لا تصل الأوضاع لمثل تلك التى تشهدها اليمن أو العراق أوسوريا.

وردا على سؤال حول مواجهة السعودية لاتهامات عديدة منها دعم الإرهاب وتنظيم "داعش"، نفى التركى هذه الاتهامات مؤكدا أنها عارية تماما عن الصحة وأن هناك دولا تستخدم الإرهابيين لإشعال الكراهية وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط على أساس الاختلافات الطائفية.

واهتمت أخبار السعودية اليوم تأكيد اللواء التركى على أن المملكة العربية السعودية متحدة ولن تسمح لأى شخص أن يمثل خطورة على وحدتها فى ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع مشتعلة.

فيما اهتمت أخبار السعودية اليوم بفعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الوطنى للتراث والثقافة "الجنادرية 30" الذى تنظمه وزارة الحرس الوطنى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التى من المقرر تنطلق غدًا الأربعاء.

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مصر 365

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