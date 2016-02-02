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أخبار ليبيا اليوم..وزير خارجية بريطانيا ينفى اعتزام بلاده نشر قوات فى ليبيا

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أخبار ليبيا اليوم..وزير خارجية بريطانيا ينفى اعتزام بلاده نشر قوات فى ليبيا أخبار ليبيا اليوم..وزير خارجية بريطانيا ينفى اعتزام بلاده نشر قوات فى ليبيا
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات وزير الخارجية البريطانى هاموند حول التدخل العسكرى، فيما تناولت أخبار ليبيا تصريحات الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى حول ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا.
>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اليوم الثلاثاء والتى أكد خلالها أن بلاده لا تعتزم نشر قوات قتالية فى ليبيا لكنها ستسعى إلى تقديم الدعم الاستراتيجى وفى مجال المخابرات لحكومتها الجديدة.

وهاجم مقاتلو تنظيم داعش البنية التحتية للنفط فى ليبيا وأقاموا موطئ قدم لهم فى مدينة سرت مستغلين فراغ السلطة المستمر منذ فترة طويلة فى بلد تتصارع فيه حكومتان على الهيمنة.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن هاموند للصحفيين فى روما "نود بالتأكيد دعم الليبية الجديدة بأى طريقة عملية فى وسعنا لكن لا أتصور أنه سيكون هناك وضع نحتاج فيه أو نرغب فى إرسال قوات قتالية على الأرض."

وأضاف "لا أظن أننا من المرجح أن نعتقد أن نشر قوات قتالية على الأرض يعد مساهمة مفيدة.. ثمة الكثير من المسلحين فى ليبيا.. ما يحتاجون إليه هو التنظيم والقيادة والسيطرة ومعلومات مخابرات يتم جمعها جوا والتنظيم الاستراتيجى.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى أنه من الضرورى تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا لأن الوقت لن يكون فى صالحنا.

وأضافت موجيرينى فى نداء أطلقته خلال الاجتماع الوزارى لما يُعرَف بـ"المجموعة المصغرة" للتحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش المنعقد فى روما ، أن تشكيل الحكومة الليبية ضرورى أيضا للحيلولة دون أن ينتشر تنظيم داعش فى ليبيا.

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مصر 365

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