أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القتال يشتد قرب العاصمة اليمنية ومقتل 30 على الأقل

Google+ Print
القتال يشتد قرب العاصمة اليمنية ومقتل 30 على الأقل القتال يشتد قرب العاصمة اليمنية ومقتل 30 على الأقل
قال مسؤولون أمنيون وزعماء قبائل فى اليمن أن القتال اشتد خارج العاصمة صنعاء، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا فى يومين.

وأضافوا اليوم الثلاثاء أن نحو 25 مقاتلا من كلا الجانبين قتلوا فى القتال الذى دار بين القوات الحكومية والمتمردين الشيعة وحلفائهم على بعد 65 كيلومترا شرقى صنعاء. وقتل أيضا خمسة مدنيين.

وفى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، اندلع القتال ليل الثلاثاء بين القوات الحكومية ومقاتلى القاعدة بعدما أقامت السلطات حواجز على الطرق فى إطار خطة أمنية.

ويضع الصراع مجموعة فضفاضة من القوى المتحالفة مع فى مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وتحدث المسؤولون، المحايدون فى الصراع، وشيوخ القبائل شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم ليسوا مخولين بالتحدث للصحفيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان