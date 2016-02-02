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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "المحلة - زفتى"

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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "المحلة - زفتى" إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "المحلة - زفتى"
أصيب 10 أشخاص بجروح وإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، منذ قليل، على طريق "المحلة - زفتى" بمحافظة الغربية، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى المحلة العام.

تلقى العميد طارق داوود مأمور مركز المحلة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة زفتى، وإصابة 10 أشخاص من ركاب السيارة، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

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مصر 365