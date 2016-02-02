بالأسماء.. مصرع عامل وأولاده الثلاثة خنقا بسبب مدفأة كهربائية بالبحيرة

ننشر أسماء المتوفين فى حادث قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، الأربعة من أسرة واحدة إثر إصابتهم باختناق، بسبب مدفأة كهربائية، وهم: الأب عطية عبد الستار جويدة صالح 45 سنة عامل زراعى، وأولاده الثلاثة: عاصم 14 سنة طالب، وعبد العزيز 12 سنة طالب، وعبد الحليم 9 سنوات، وأصيبت الزوجة وتدعى مبروكة بسيونى 35 سنة باختناق مازالت فى حالة سيئة جدا.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، بوصول أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد إلى مستشفى دمنهور العام، وقد فارقوا الحياة فيما عدا الزوجة.

وانتقل على الفور لمكان الحادث العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، وتبين أنه أثناء تشغيل مدفأة كهربائية ما أدى إلى انتشار غاز ثانى أكسيد الكربون، مما أدى إلى إصابتهم باختناق أدى لوفاتهم، وبتوقيع الكشف الطبى عليهم، بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الاختناق"، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

- مصرع أب وأبنائه الثلاثة مختنقين بسبب مدفأة كهربائية فى البحيرة