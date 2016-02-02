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فيديو | مرتضى منصور يتهم شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بـ«الإتجار في المخدرات»

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فيديو | مرتضى منصور يتهم شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بـ«الإتجار في المخدرات» فيديو | مرتضى منصور يتهم شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بـ«الإتجار في المخدرات»

شن النائب البرلماني، مرتضى منصور، هجوما حادا على محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خلال قام ببثه على صفحات الفيس بوك قائلاً “أبويا لم يكن تاجر مخدرات”، مشيرًا إلى والده وشقيق الرئيس الراحل أنور السادات.

شاهد من هناوأضاف”منصور”، في تصريحات له بمجلس النواب ، أن المستشار هشام عبدالمجيد الذى يفحص القضية 250 أمن دولة سينتهى منها خلال أسبوع وتضم القضية اسم محمد أنور السادات لحصوله على تمويل خارجى من ألمانيا.

وأكد منصور أن السادات لن يستطيع الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان خاصة أن التفاصيل التى سيكشفها ستجعله غير قادر على الترشح.

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