ضبط خبير فحص أسلحة بالأدلة الجنائية بالبحيرة تقاضى رشوة 10آلاف جنيه

تمكن رجال مباحث البحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من القبض على خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية لقيامه بتزوير تقرير لصالح أفراد أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية.

تبين من تحريات العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية قيام المتهم بالتزوير فى تقرير فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين، والذى جاء فيه أن الأسلحة النارية غير صالحة للاستخدام على عكس الحقيقة، مقابل تقاضيه رشوة 10 آلاف جنيه من صديقة المتهم الهارب" أحمد. ح " أحد أفراد التشكيل العصابى .

رصدت المتابعة لضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث ورود التقرير الفنى الخاص بفحص الأسلحة النارية المضبوطة فى القضية رقم 257 لسنة 2016 جنح قسم كفر الدوار، والمحرر بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بالبحيرة يتضمن عدم صلاحية تلك الأسلحة من الناحية الفنية الأمر الذى أثار الشك والريبة.

تم عرض المعلومات على اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام وتم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمنطقة غرب الدلتا ووسط الدلتا وفرع الأمن العام بالبحيرة ، وتم التوصل إلى وجود صلة صداقة بين المتهم الهارب " أحمد . ح . ب " حاصل على ليسانس حقوق ومقيم كفر الدوار أحد أعضاء التشكيل العصابى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا والمتهم " سمير . م . ص " خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية بالبحيرة ومقيم كفر الدوار .

وكشفت تحريات اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث اتفاق فيما بينهما على قيام الثانى بفحص الأسلحة وإعداد تقرير يفيد بعدم صلاحيتها على خلاف الحقيقة نظير تقاضيه 10 آلاف جنيه للاستفادة من ذلك أثناء المحاكمة، وأثبت على خلاف الحقيقة أن الفاحص خبير آخر، وقام بتقليد التوقيعات المزيلة بالتقرير عقب إثباته أن الأسلحة غير صالحة من الناحية الفنية، كما قام بالتزوير فى الدفاتر بإثبات إرسال التقرير الواقع به التزوير إلى الاعتماد من إدارة الأدلة الجنائية بغرب الدلتا وعودته بدفتر السلاح على خلاف الحقيقة لعدم اكتشاف أمره .

عقب تقنين الإجراءات تم اليوم ضبط المتهم الثانى سمير.م. ص " خبير فحص أسلحة بقسم الأدلة الجنائية بالبحيرة، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وتزويره العديد من القضايا، جارى فحصها .

كما تمكن اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط المتهم الهارب "أحمد. ح. ب " حاصل على ليسانس حقوق ومقيم كفر الدوار أحد أعضاء التشكيل العصابى والمطلوب ضبطه وإحضار فى العديد من القضايا، وبمواجهته اعترف بأنه ضمن التشكيل العصابى المضبوط، وأنه سلم للمتهم الثانى 10 آلاف جنيه رشوة، وجارى تحرير محضر بالواقعة .