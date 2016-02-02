انسحاب نواب المطرية من اجتماع وفد نقابة الأطباء بعد الفشل فى فتح المستشفى

انسحب كل من عاطف مخاليف، وعلى المدرداش، وإيهاب عبد العظيم، ووائل الطحان أعضاء مجلس النواب، من اجتماع مجلس النواب المنضمين إلى لجنة الصحة برئاسة سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وذلك بعد فشل المفاوضات من أجل إعادة فتح مستشفى المطرية بعد إضراب الأطباء وإغلاق المستشفى.

حضر الاجتماع وفد من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة نقيب الأطباء، وفى حضور حكمدار القاهرة اللواء جمال سعيد، لمناقشة تطورات أزمة أطباء مستشفى المطرية التعليمى بالقاهرة، وتعرضهم للاعتداء من جانب بعض أمناء الشرطة.

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