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مفاجأة.. فنجانان من القهوة يوميًا يقللان الإصابة بالتليف الكبدى بنسبة 44%

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مفاجأة.. فنجانان من القهوة يوميًا يقللان الإصابة بالتليف الكبدى بنسبة 44% مفاجأة.. فنجانان من القهوة يوميًا يقللان الإصابة بالتليف الكبدى بنسبة 44%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الاستهلاك المنتظم للقهوة يخفض مخاطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 44%.

وأوضح الباحثون أن المرضى المصابين بالتليف الكبدى، يعانون من ندوب فى الكبد نتيجة للتعرض المستمر للسموم مثل الكحول والفيروسات مثل التهاب الكبد أو فيروس C، ويمكن أن تكون قاتلة لأنها تزيد من خطر الفشل الكبدى والسرطان.

ووفقًا للموقع العالمى “eurekalert” فإن شرب 2 كوب من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر التليف الكبدى بنسبة 44% تقريبًا، وهذا بدوره يقلل من خطر الموت بسبب تليف الكبد.

وقال الدكتور أوجى كينيدى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد والمؤلف الرئيسى للدراسة، إن هذا يعتبر من أبرز الاكتشافات المهمة للمرضى المعرضين لخطر تليف الكبد وذلك لمساعدتهم على تحسين حياتهم الصحية.

وأضاف كينيدى أننا بحاجة الآن إلى مزيد من التجارب السريرية القوية للوصول إلى نتائج نهائية لفوائد ومضار القهوة على نطاق أوسع بحيث يمكن للأطباء تقديم توصيات محددة للمرضى.

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