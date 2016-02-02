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رونالدينيو: نيمار يلعب لأفضل فريق في العالم.. وسيصنع التاريخ مثل ميسي

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رونالدينيو: نيمار يلعب لأفضل فريق في العالم.. وسيصنع التاريخ مثل ميسي رونالدينيو: نيمار يلعب لأفضل فريق في العالم.. وسيصنع التاريخ مثل ميسي

أوضح رونالدينيو جاوتشو أسطورة برشلونة والبرازيل أن نيمار دا سيلفا نجم الفريق الكتالوني يلعب فعليا لأكبر نادي في العالم ومعه أفضل اللاعبين وليس بحاجة للعب لريال مدريد.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت نجم برشلونة بالرحيل إلى ريال مدريد حيث يسعى النادي الملكي للبحث عن خليفة رونالدو لكن نيمار قد نفى تماما رحيله عن النادي الكتالوني.

وصرح رونالدينيو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا:"نيمار يلعب لأفضل نادي في العالم، ويلعب مع أفضل اللاعبين في العالم، ولا أعتقد أنه سيرحل لريال مدريد".

وتابع أسطورة البرازيل"نيمار ظاهرة، ميسي أفضل لاعب في عصره، مثل بيليه ومارادونا أو حتى رونالدو البرازيلي حينما كانوا من أفضل لاعبين في عصرهم".

وأكمل"ميسي صنع التاريخ ونيمار في طريقه لذلك أيضا، آمل أن يصبح الأفضل في العالم يوما ما، أعتقد أنه سيفعل".

الجدير بالذكر أن نيمار ووالده سيذهبان للشهادة اليوم في المحكمة بمدريد حول القضية التي تخص الأموال التي دفعت في صفقة انتقاله للبلوجرانا.

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