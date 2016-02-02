إنريكي: مانشستر سيتي سيكون جذابا مع جوارديولا

أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أنه سعيد من أجل صديقه بيبي جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الحالي والذي سيتولى مهمة تدريب مانشستر سيتي بدءا من الموسم المقبل.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن أمس الاثنين في بيان رسمي أن بيب جوارديولا هو المدرب القادم للـ"سكاي بلوز" لمدة 3 مواسم خلفا لمانويل بيلليجريني المدرب الحالي والتي تنتهي ولايته بنهاية الموسم الجاري.

وصرح إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة مع فالنسيا في نصف نهائي كأس الملك"سوف نرى كيف سيقوم بتطبيق أسلوبه الخاص به في بلد لا يستخدم ذلك الأسلوب كثيرا".

وتابع المدرب الفائز بالثلاثية مع برشلونة في الموسم الماضي"لكنني واثق من أنه سينجح، أنا سعيد للغاية من أجله، هو يحب التحديات وأنا واثق أن القادم لمانشستر سيتي سيكون عهد كبير وجديد، هذه المواسم ستكون الأفضل".

الجدير بالذكر أن برشلونة يواجه فالنسيا غدا الأربعاء ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.