أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم.. عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من نبيل العربى

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم.. عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من نبيل العربى أخبار فلسطين اليوم.. عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من نبيل العربى
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، تلقى رئيس فلسطين محمود عباس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى. تم خلال الاتصال بحث الجهود الفلسطينية والعربية للتحرك السياسى فى المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية والتوجه إلى مجلس الأمن الدولى لوقف الاستيطان الإسرائيلى.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلن مدير الارتباط العسكرى الفلسطينى اللواء ركن جهاد الجيوسى رفع الإغلاق المفروض على مدينتى رام الله والبيرة، فى أعقاب الضغوط التى قام بها الارتباط العسكرى الفلسطينى.

وقال الجيوسى إن الحواجز التى نصبت مؤخرا وتحيط برام الله تم إزالتها منتصف الليلة الحالية وسيتم إعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله بما فيها حاجز المحكمة "بيت إيل" وطريق قرية بيت عور التحتا والقرى المجاورة وقرى شرقى رام الله.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد فرضت منذ صباح الأحد الماضى حصارا على رام الله بعد قيام شاب فلسطينى ينتمى للاجهزة الأمنية الفلسطينية بإطلاق النار على جنود إسرائيليين عند حاجز بيت ايل مما أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين واستشهاد الشاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365