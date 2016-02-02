أخبار اليمن اليوم.. عبدر ربه منصور يجرى اتصالا برئيس الأركان للاطلاع على أوضاع الجيش

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا باللواء محمد على المقدشى رئيس هيئة الأركان للجيش اليمنى للاطلاع على الموقف العسكرى لمختلف الوحدات فى إطار الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى الجبهة الشمالية والشرقية من العاصمة صنعاء.

وأكد هادى أن الانتصارات التى يسطرها رجال الجيش والمقاومة والقبائل فى سبيل الدفاع عن الأمن والاستقرار وكرامة وعرض أبناء الشعب اليمنى ستسجل بأحرف من نور فى الدفاع عن الحق ودحر الباطل وأفكاره وأذرعه وأجندته الدخيلة على المجتمع.

وحث الرئيس هادى اللواء المقدشى على مواصلة الجهود لتحقيق الانتصارات الكاملة التى يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمنى، وكذلك المغرر بهم الذين أبدى الكثير منهم صحوة من خلال التسليم والانضمام الى قوات الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن اللواء المقدشى أكد وقوف قادات الجيش الوطنى والألوية التابعة لها والمقاومة الشعبية خلف الرئيس وقراراته الشجاعة الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وتحرير كافة المدن والمحافظات من المليشيات الانقلابية تخدم أطرافا خارجية لا تريد لليمن الأمن والاستقرار والتطور.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة على أتم استعداد للقيام بدورهم دفاعا عن الأرض والعرض والشرعية الدستورية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطنى.

وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة تحقق انتصارات ساحقة فى مختلف الجبهات ومواقع الشرف وستظل تمضى حتى يتم تحرير كافة المدن والمحافظات وتخليص الوطن من شرور المليشيات الانقلابية.

ومن أخبار اليمن اليوم، رجم تنظيم القاعدة فى مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت بدولة اليمن، رجل محصن حتى الموت بتهمة ارتكاب الزنا وسط تجمع عدد من أهالى المدينة.

وقال التنظيم فى بيان له، "إن الرجل الزانى اعترف بارتكاب الجريمة وهو فى كامل قواه العقلية والجسدية، طالبًا من المحكمة الشرعية إقامة الحد عليه كى يتطهر من الجريمة".