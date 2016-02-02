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موجيرينى تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا

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موجيرينى تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا موجيرينى تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا

>أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى أن من الضرورى تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا لأن الوقت لن يكون فى صالحنا.

و أضافت موجيرينى فى نداء أطلقته خلال الاجتماع الوزارى لما يُعرَف بـ"المجموعة المصغرة" للتحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش المنعقد فى روما ، أن تشكيل الليبية ضرورى أيضا للحيلولة دون أن ينتشر تنظيم داعش فى ليبيا.

وقال موجيرينى "إن حكومة الوفاق الوطنى هى الخيار الأفضل ، إن لم يكن الوحيد، لمحاربة تنظيم داعش على الأرض الليبية ، وتابع :نحن نعمل مع الأمم المتحدة لدعم الليبيين فى هذه العملية الصعبة.
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مصر 365

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