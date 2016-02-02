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الطائرات تقصف مواقع للمليشيات فى صنعاء والحديدة وتعز

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الطائرات تقصف مواقع للمليشيات فى صنعاء والحديدة وتعز الطائرات تقصف مواقع للمليشيات فى صنعاء والحديدة وتعز

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مساء اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكرا فى الجبل الأسود فى منطقة عصر ومعسكر الصواريخ فى منطقة فج عطان غرب العاصمة.

كما قصفت الطائرات معسكرا فى منطقة صرف فى مديرية بنى حشيش شرق العاصمة.
>وفى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر قصفت الطائرات مطار الحديدة لليوم الثانى على التوالى وموقع الدفاع الساحلى ومحيط المجمع الحكومى لبيت الفقيه كما قصفت معسكر العمرى فى مدينة ذوباب الساحلية غرب محافظة تعز.
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